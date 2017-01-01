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Убийство Хашкуджи: Берлин запрещает въезд некоторым саудитам

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До этого Соединенные Штаты ввели персональные санкции против причастных к убийству журналиста.
Джамаль Хашкуджи был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Джамаль Хашкуджи был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
dpa

Германия запретит 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, въезд в страну. Об этом сообщил глава немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маас.в понедельник, 19 ноября

По словам Мааса, такие санкции вводятся против чиновников, которые "предположительно связаны с преступлением".

Расчленили журналиста. Ссора Вашингтона и Эр-Рияда

Ранее Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи. 

 

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Теги: Саудовская Аравия, Турция, Германия, журналист, убийство, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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