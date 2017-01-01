Убийство Хашкуджи: Берлин запрещает въезд некоторым саудитам
До этого Соединенные Штаты ввели персональные санкции против причастных к убийству журналиста.
Германия запретит 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, въезд в страну. Об этом сообщил глава немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маас.в понедельник, 19 ноября
По словам Мааса, такие санкции вводятся против чиновников, которые "предположительно связаны с преступлением".
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Ранее Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи.
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