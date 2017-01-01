Новейшие катера ВМСУ Кентавры прибыли в Одессу

Десантно-штурмовые катера совершили переход из Киева своим ходом.

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В Одессу придыли два новейших десантно-штурмовых катера типа Кентавр, которые недавно были спущены на воду столичным заводом Кузница на Рыбальском.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на пресс-центр Военно-морских сил.

В Одессе на них завершат устанавливать оборудование, после чего корабли ждут сначала ходовые испытания в море, а потом государственные испытания.

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“Во время строительства катера прошли модернизацию, на них установлены новые системы, которые сейчас проходят проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля“, — отметил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины капитан первого ранга Василий Радчук.

Стоит отметить, что обоими Кентаврами командуют недавние выпускники одесского института военно-морских сил.

Длина катеров — 24,3 м, наибольшая ширина — 4,8 м, максимальная осадка — метр. Автономность — пять суток, экипаж — пять человек, десантовместимость — 32 морпеха.

Два водометных двигателя производства компании Hamilton Jet из Новой Зеландии позволят им развивать скорость до 50 узлов (92,6 км/ч).

Вооружение — две 80-мм реактивные системы залпового огня, два боевых модуля с 12,7-мм пулеметами и 40-мм гранатометами, а также системы для постановки дымовой завесы.

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Также на Кентавры установили твердотельную радиолокационную станцию DRS4D-NXT. РЛС позволяет сопровождать сразу до 100 целей. Кроме этого, есть спутниковый терминал Iridium Pilot, который позволяет одновременно иметь до трех независимых линий связи и обеспечивает постоянное подключение к сети передачи данных со скоростью до 134 кбит/сек.

Как сообщалось 14 сентября, в Киеве прошла торжественная церемония спуска на воду десантно-штурмового катера Кентавр, созданного столичным заводом Кузница на Рыбальском по заказу ВМС Украины.