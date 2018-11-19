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Впервые показан полет Су-57 в боевых условиях

Комментариев: 3
Для подтверждения возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки полеты проводились в Сирии.
Су-57 совершил десяток боевых полетов в Сирии
Су-57 совершил десяток боевых полетов в Сирии
Скриншот из видео

Минобороны России в понедельник, 19 ноября, впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.

Отмечается, что российские истребители пятого поколения выполнили в Сирии свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке.

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“Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии“, - говорится в сообщении.

“В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов“, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Индонезия попросила отложить поставку российских Су-35 из-за возможных санкций США.

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Теги: Россия, самолет, Сирия, видео, истребитель, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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КимЧенПых    19.11.2018, 16:45
Оценка:  -1
КимЧенПых
1. не в Сирии...это даже школьнику понятно из-за рельефа местности.
2. судя по тому что не показали как СУ-57 выпускает ракету, можно смело сделать вывод что лаптевые инженеры таки не смогли за 3 года прикрутить орудия в эту машину. многоходовОчка.
Негорро    19.11.2018, 16:25
Оценка:  +1
Негорро
ФЫ ФСЁ ФРЁТИ!Такого самолёта не существует!)))))
Peyot    19.11.2018, 16:16
Оценка:  -2
Peyot
это тот самый шлак совкогов говнопрома который деже индусы отказались спонсировать?)))))
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