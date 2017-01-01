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В Мексике протестуют против мигрантов из Центральной Америки

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Полиции пришлось вмешаться в беспорядки, которые возникли между негодующими местными жителями и прибывшими мигрантами.

Сотни жителей мексиканского города Тихуана вышли на улицы с протестом против нашествия мигрантов из Центральной Америки. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает ТСН.

Отмечается, что в Тихуане уже собралось около трех тысяч беженцев. Местные жители обвиняют их в создании беспорядка и призывают идти прочь.

Жители города и мигранты устроили потасовку на главной площади города, которую пришлось разнимать полиции.

Ранее сообщалось, что караван мигрантов добрался до города Тихуана, что на границе Мексики и США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что для нелегальных мигрантов из караванов построят палаточные городки на границе.

 

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Теги: протесты, видео, Мексика, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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