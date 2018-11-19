Если главой Интерпола изберут россиянина, Украина приостановит свое членство

Один из претендентов, некто Прокопчук, является кадровым сотрудником российской разведки.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя Российской Федерации.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил 19 ноября, перед днем ​​голосования, во время 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае, сообщает пресс-служба МВД.

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“Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе, в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России“, - подчеркнул Аваков.

По его словам, в случае, если доводы Украины, правозащитников и руководства других стран о невозможности избрания на должность представителя РФ не будут услышаны, то Украина будет рассматривать возможность приостановления членства в Интерполе.

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Стоит отметить, что на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки РФ Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, он является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол. Сейчас делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, уточняет УП.

Как сообщалось 14 ноября, Париж закрыл расследование об исчезновении экс-главы Интерпола.