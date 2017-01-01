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В Словакии задержали банду за перевозку нелегалов из Украины

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Словацкие правоохранители пока не оценили масштаб убытков, нанесенных государству в результате неуплаты соответствующих налогов и сборов.
В Словакии задержали четверо человек за перевозку нелегалов из Украины и Сербии
В Словакии задержали четверо человек за перевозку нелегалов из Украины и Сербии
Aktuality.sk

Полиция Словакии задержала четырех граждан страны, которые занимались незаконной перевозкой и трудоустройством рабочих из Украины и Сербии. Как сообщает издание Aktuality, задержанные с 2017 года обеспечили нелегальной работой более тысячи сербов и украинцев.

"Рабочих набирали у них на родине и сажали в автобусы", - сообщили в полиции. Рабочим платили за их труд неадекватно малые деньги.

При этом словацкие правоохранители пока не оценили масштаб убытков, нанесенных государству в результате неуплаты соответствующих налогов и сборов.

Полиция провела обыски по четырем адресам в Братиславе и Трнаве, были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, связанные с преступной деятельностью подозреваемых.

Полиция проводит расследование дела, подозреваемым грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Закарпатской области задержали группу иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу Украины и попасть в Венгрию.

 

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Теги: Украина, нелегалы, Сербия, Словакия, нелегальная миграция, задержание, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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