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Столкновения на границе сектора Газа: пострадали 40 палестинцев

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Среди пострадавших 21 человек ранен боевыми патронами, 15 - резиновыми, еще пять пострадали от удушливых газов.
Израильские военные (архивное фото)
Израильские военные (архивное фото)

В столкновениях с израильскими военнослужащими на северной границе сектора Газа в понедельник, 19 ноября, пострадали более 40 палестинцев. Об этом со ссылкой на информацию представителя палестинского движения Красный Полумесяц сообщает РИА Новости.

"Среди пострадавших 21 человек был ранен боевыми патронами, 15 - резиновыми, еще пять пострадали от удушливых газов", - заявила собеседница агентства.

Напомним, Израиль с вечера 12 ноября нанес удары по полтора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли, по меньшей мере, семь человек, с израильской - один.

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Теги: Ближний Восток, Израиль, сектор Газа, Палестина, арабо-израильский конфликт, столкновения, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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