В ЕС настаивают на проведении суда по делу Хашукджи

Вместе с международными партнерами ЕС будет внимательно следить за результатами расследования. Также в Брюсселе требуют, чтобы Саудовская Аравия гарантировала что подобное никогда не повторится.

По делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен состояться судебный процесс. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает, собственный в понедельник, 19 ноября, Укринформ.

"ЕС принял к сведению объявление властями Саудовской Аравии 15 ноября о последнем развитии событий в расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи; тем не менее, по-прежнему необходимо пролить свет на обстоятельства, связанные с этим отвратительным преступлением, и обеспечить, чтобы все ответственные лица были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Шагом на пути к этому должно стать начало судебного процесса, отмечает Могерини. Она подчеркивает, что судебное разбирательство важно для обеспечения справедливости в этом вопросе, это то, чего требует международное сообщество, а также семья и друзья Хашукджи.

Вместе с международными партнерами ЕС будет внимательно следить за результатами расследования, а также настаивать, что Саудовской Аравии необходимо гарантировать, чтобы подобное никогда не повторилось, заявила Могерини.

По ее словам, ЕС и государства-члены рассмотрят меры в отношении ответственных лиц на основе международного права "в свое время".

Ранее стало известно, что Германия запретила въезд некоторым саудитам из-за убийства Джамаля Хашукджи.

Также Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи.

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