Новым президентом ПА НАТО стала британка

Член делегации Великобритании Маделин Мун избрана новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО.

Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз в Facebook.

"Новым президентом NATO Parliamentary Assembly избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации мы поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности, на второй Международный женский конгресс", - написала Фриз.

По ее словам, Мун пообещала достойно продолжить деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкнявичене, "по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержке обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно".

Напомним, в США поддерживают стремления Украины к членству в НАТО, и заявили, что однажды Украина будет полноправным членом Альянса.

Также сообщалось, что девять из 29 стран-членов НАТО увеличили оборонные расходы до 2% ВВП.

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