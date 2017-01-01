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В США 20-й штат признал Голодомор геноцидом украинцев

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Северная Каролина признала Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа.
Памятник Голодомору 1932-1933 годов в Вашингтоне
Памятник Голодомору 1932-1933 годов в Вашингтоне
facebook.com/ukr.embassy.usa

Американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

"Северная Каролина в лице губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Северная Каролина стала 20-м американским штатом, признавшим Голодомор геноцидом.

Ранее соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Орегон.

В начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

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Теги: Голодомор, США, Украина-США, геноцид, Голодомор 1932-1933, штаты
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Источник: korrespondent.net

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