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Протесты во Франции: число пострадавших выросло до 500

Комментариев: 1
Глава МВД Франции представил новые данные о пострадавших в акции против повышения цен на топливо.
Во Франции продолжаются акцииы против повышения цен на топливо
Во Франции продолжаются акцииы против повышения цен на топливо

Во Франции в результате акций протеста против повышения цен на топливо пострадали более 500 человек. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Глава МВД информировал на брифинге, что "528 человек пострадали, среди них 17 получили тяжелые ранения".

По его данным, более 20 тысяч человек до сих пор продолжают акции протеста.

Кастанер также сообщил, что были разблокированы три нефтехранилища, которые оккупировали участники протеста.

Напомним, масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября

По данным французского МВД, в субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе демонстраций в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек. 

Ранее сообщалось о более 400 пострадавших

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Теги: топливо, Франция, повышение цен, протесты, акция, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NOREGA    20.11.2018, 00:15
Оценка:  0
NOREGA
500 человек французского майдана уже пострадало и хоть бы одна сволочь заступилась за народ
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