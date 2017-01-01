В Белый дом привезли рождественскую ель

Американский лидер с женой вышли поприветствовать прибывшую повозку с праздничным деревом и пожали руки кучерам.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания в понедельник, 17 ноября, приняли участие в церемонии получения рождественской ели для Белого дома, сообщает Интерфакс

Ель доставили к резиденции американского лидера примерно в 20.10 по киевскому времени на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми.

Отмечается, что в этом году конкурс Национальной ассоциации рождественских елей выиграл житель Северной Каролины Ларри Смит. Его шестиметровая ель будет украшать Белый дом.

Смит сообщил, что выбранное дерево возрастом около 25 лет весит более 350 кг.

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В США активно готовятся к праздничному сезону и украшают улицы городов. В ближайший четверг, 22 ноября, американцы будут отмечать День благодарения.

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