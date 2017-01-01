СМИ: Саудовского принца хотят не допустить к трону

Десятки членов правящей семьи Саудовской Аравии выступают за изменение кандидатуры наследника престола из-за ситуации с убийством Джамаля Хашкаджи.

Некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии на фоне возмущения мирового сообщества по поводу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи выступают за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к королевскому двору.

По словам собеседников агенства, за изменения в линии престолонаследования выступают десятки принцев и двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов.

Однако действовать они не будут, пока жив 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд - отец наследного принца.

Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына, которого летом 2017 года объявил следующим правителем страны.

Пока они обсуждают другие кандидатуры, среди которых 76-летний принц Ахмед ибн Абдул-Азиз, брат короля Салмана и дядя наследного принца Мухамеда.

Один из источников уточнил, что принц Ахмед - единственный оставшийся в живых родной брат короля Салмана - будет иметь поддержку членов семьи, службы безопасности и некоторых западных стран.

При этом, ни принц Ахмед, ни представители правительства Саудовской Аравии не ответили на просьбы о комментарии, подчеркивает Reuters.

Напомним, наследование престола в Саудовской Аравии происходит не от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наследника, которого они считают наиболее подходящим для руководства королевством.

Как сообщал Корреспондент.net, журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и не вернулся. Эр-Рияд признал смерть журналиста спустя 18 дней.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

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