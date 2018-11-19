Страны ЕС расширяют сотрудничество в военной сфере

Совет Европейского союза утвердил новые оборонные проекты в рамках постоянного сотрудничества.

Совет Евросоюза одобрил 17 новых оборонных проектов в рамках программы постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Об этом сообщается на сайте европейского органа.

Проекты затрагивают такие области, как "подготовка, развитие потенциала и оперативная готовность на суше, в море и в воздухе, а также в киберзащите.

Также министры обороны стран-членов ЕС на заседании в Брюсселе одобрили проект создания общей разведшколы, которая займется обучением и подготовкой сотрудников спецслужб государств-членов Евросоюза.

В нем примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Мальты. Реализацией проекта школы займутся Греция и Кипр.

Кроме того, страны ЕС создадут платформу для обмена информацией о киберугрозах.

Напомним, Совет Европейского союза одобрил создание новой программы в сфере обороны (PESCO) в ноябре 2017 года. К ней присоединились 23 страны ЕС.

Предыдущие 17 проектов в рамках политики структурированного сотрудничества в области обороны и безопасности были утверждены в начале марта.

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