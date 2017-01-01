При Мадуро Венесуэлу покинули четыре миллиона человек
Общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает четыре миллиона человек. Об этом сообщает портал El Nacional со ссылкой на доклад исследовательской компании Consultores 21.
В докладе говорится, что по состоянию на конец текущего года число беженцев может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.
"Исход венесуэльцев является гуманитарным кризисом из-за неконтролируемого роста этого потока из Венесуэлы, который начался с 2016 года", - заявил координатор исследования Маркос Эрнандес.
При этом отмечается, что за время правления президента Уго Чавеса Венесуэлу покинули менее 800 тысяч человек (1999-2013 годы).
Напомним, в Венесуэле долгое время длится экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть одного миллиона процентов.
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