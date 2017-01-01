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Стрельба в больнице Чикаго: погибли четыре человека

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Среди убитых работник полиции. Еще две пострадавшие женщины госпитализированы в критическом состоянии.
Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго
Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго
nbcchicago.com

В результате стрельбы в больнице города Чикаго во вторник, 20 ноября, погибли четыре человека, сообщает телеканал ABC7 .

Ранее сообщалось о двух погибших, включая стрелка. По информации телеканала, жертвами также стали врач из отделения реанимации и полицейский.

Отмечается, что подозреваемый поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. 

Он выстрелил в нее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.

Сотрудники пожарной службы сообщили телеканалу, что в больницах в критическом состоянии находятся еще две пострадавшие женщины.

На данный момент у правоохранителей нет данных о нападавшем и возможных мотивах, побудивших его открыть стрельбу. Также пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством или же был ликвидирован полицейскими.

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Теги: Больница, стрельба, жертвы, Чикаго, Стрелок
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Источник: korrespondent.net

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