Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дочь Трампа нарушила правила Белого дома - СМИ

Комментариев: 0
Газета The Washington Post узнала о cлужебной переписке Иванки Трамп с помощью личной почты.
Иванка Трамп
Иванка Трамп

Дочь и советник президента США Иванка Трамп вела служебную переписку через личную почту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, о нарушении стало известно еще в 2017 году. Иванка Трамп часто отправляла письма через личную почту, в которых говорилось о работе в Белом доме.

Источники газеты заявили, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.

Адвокат дочери президента, Абб Лоуэлл заявил Белому дому, что она "иногда" отправляла письма с личного аккаунта до тех пор, пока ей не сказали, что это запрещено.

По его словам, ни в одном из указанных сообщений не было конфиденциальной информации.

Напомним, во время предвыборной кампании в 2016 году в использовании личной почты для служебной переписки обвинили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая тогда была кандидатом в президенты. 

Как сообщал Корреспондент.net, в конце марта 2017 года стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность - "специальный советник президента".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Белый Дом, электронная почта, Иванка Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь