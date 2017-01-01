Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Американский суд заблокировал указ Трампа об отказе мигрантам в убежище. Запрет носит временный характер.

Суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение принял окружной судья Сан-Франциско.

В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.

Напомним, указ об отказе мигрантам в убежище на территории США Трамп подписал 9 ноября.

Также ранее Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".

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