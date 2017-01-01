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Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

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Американский суд заблокировал указ Трампа об отказе мигрантам в убежище. Запрет носит временный характер.
Суд заблокировал указ Трампа \
Суд заблокировал указ Трампа \

Суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение принял окружной судья Сан-Франциско.

В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.

Напомним, указ об отказе мигрантам в убежище на территории США Трамп подписал 9 ноября.

Также ранее Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".

 

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Теги: США, суд, убежище, указ, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, Политическое убежище, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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