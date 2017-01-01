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В США сняли сериал о романе Билла Клинтона и Моники Левински

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Бывшая стажер Белого дома рассказывает в документальном сериале свою версию скандального романа с бывшим президентом. По ее словам, она до сих пор о нем сожалеет.

Об отношениях бывшего президента США Билла Клинтона и его любовницы Моники Левински в США сняли сериал. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает ТСН.

Отмечается, что в основе 20-серийного сериала – интервью Моники Левински, в котором она рассказывает свою версию произошедшего. Также в видео вошли свидетельства родителей Моники, помощника и адвоката Клинтона.

В то же время Билл и Хиллари Клинтон участия в создании сериала не принимали.

Как сообщалось, Хиллари Клинтон поддержала действия мужа после скандала из-за Левински.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 сентября Левински покинула интервью в Иерусалиме из-за вопроса о бывшем президенте США Билле Клинтоне.

Напомним, в 1998 году общественности стало известно о сексуальных отношениях между Левински и тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. В разгар скандала главе государства едва удалось избежать импичмента. 

 

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Теги: США, видео, роман, сериал, Билл Клинтон, Моника Левински
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Источник: korrespondent.net

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