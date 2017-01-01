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В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе: 40 погибших

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По первоначальным данным, взрывное устройство привел в действие смертник. Число жертв может увеличится.
В Афганистане прогремел взрыв в зале свадебных торжеств
В Афганистане прогремел взрыв в зале свадебных торжеств
twitter.com/TOLOnews

Не менее 40 человек погибли во вторник в результате взрыва в зале бракосочетаний в Кабуле. Об этом сообщает афганский новостной канал Tolo News во вторник, 20 ноября.

Взрыв произошел в 18.15 по местному времени (15.45 по киевскому времени). По первоначальным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

Канал приводит данные министерства внутренних дел, согласно которым при взрыве погибли более 50 человек. По данным Tolo News, ранения получили 80 человек.

В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли 13 человек

Ранее в результате атаки боевиков террористической организации Талибан в провинции Фарах на западе Афганистана погибли не менее 37 человек.

 

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Теги: Афганистан
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Источник: korrespondent.net

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