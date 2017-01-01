В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе: 40 погибших

По первоначальным данным, взрывное устройство привел в действие смертник. Число жертв может увеличится.

В Афганистане прогремел взрыв в зале свадебных торжеств twitter.com/TOLOnews

Не менее 40 человек погибли во вторник в результате взрыва в зале бракосочетаний в Кабуле. Об этом сообщает афганский новостной канал Tolo News во вторник, 20 ноября.

Взрыв произошел в 18.15 по местному времени (15.45 по киевскому времени). По первоначальным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6 — TOLOnews (@TOLOnews) 20 ноября2018 г.

Канал приводит данные министерства внутренних дел, согласно которым при взрыве погибли более 50 человек. По данным Tolo News, ранения получили 80 человек.

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