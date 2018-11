В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе: 40 погибших

Не менее 40 человек погибли во вторник в результате взрыва в зале бракосочетаний в Кабуле. Об этом сообщает афганский новостной канал Tolo News во вторник, 20 ноября.

Взрыв произошел в 18.15 по местному времени (15.45 по киевскому времени). По первоначальным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

#KabulExplosion – Dozens of ambulances rushed to the scene of tonight’s deadly bombing at a major wedding hall in the city center. Health officials said early indications are that over 40 people have been killed and dozens more wounded #Afghanistan pic.twitter.com/YrTagLtPo6