ЕС не будет создавать собственную армию - Могерини

Европейский союз является политическим, а не военным союзом. Большинство стран, которые в него входят, являются также странами НАТО.

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не намерен строить собственную армию и не соревнуется с НАТО, а только дополняет усилия Североатлантического Альянса. Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает во вторник, 20 ноября, Укринформ.

"Европейский Союза не является и не превратится в военный союз. Мы политический союз. У нас также есть определенная жесткая сила, но применяем ее, как правило, в полной координации и во взаимодействии не только с НАТО, но и с ООН. В этом нет никаких состязаний. Мы не строим европейскую армию, здесь никто не строит европейскую армию. Мы инвестируем, чтобы предоставить странам ЕС больше возможностей, чтобы лучше обеспечивать собственную оборону и быть активными и дееспособными донорами безопасности в нашем регионе и в мире", - заметила Могерини.

Она особо отметила, что вся работа, которую ЕС осуществляет в сфере обороны, в совершенстве согласуется с тем, что делает НАТО. Эта работа укрепляет возможности стран-членов ЕС и помогает им брать на себя нагрузку в рамках НАТО.

"Существует и то, что мы называем стратегической автономией. Это значит, что мы можем считать что-то приоритетом "номер один", а для НАТО он не является первоочередным. При этом члены ЕС и члены НАТО - это преимущественно те же страны. И было бы безумием для них вступать в любые противоречия с организациями, в которые они входят. Поэтому взаимодействие является ДНК наших отношений. Я не вижу никакого риска дублирования. Напротив, я вижу риск фрагментации и недостатка эффективности. Это именно то, над чем мы работаем", - добавила Могерини.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания европейской армии.

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