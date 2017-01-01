Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС не будет создавать собственную армию - Могерини

Комментариев: 0
Европейский союз является политическим, а не военным союзом. Большинство стран, которые в него входят, являются также странами НАТО.
Федерика Могерини отрицает создание армии ЕС
Федерика Могерини отрицает создание армии ЕС

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не намерен строить собственную армию и не соревнуется с НАТО, а только дополняет усилия Североатлантического Альянса. Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает во вторник, 20 ноября, Укринформ.

"Европейский Союза не является и не превратится в военный союз. Мы политический союз. У нас также есть определенная жесткая сила, но применяем ее, как правило, в полной координации и во взаимодействии не только с НАТО, но и с ООН. В этом нет никаких состязаний. Мы не строим европейскую армию, здесь никто не строит европейскую армию. Мы инвестируем, чтобы предоставить странам ЕС больше возможностей, чтобы лучше обеспечивать собственную оборону и быть активными и дееспособными донорами безопасности в нашем регионе и в мире", - заметила Могерини.

Она особо отметила, что вся работа, которую ЕС осуществляет в сфере обороны, в совершенстве согласуется с тем, что делает НАТО. Эта работа укрепляет возможности стран-членов ЕС и помогает им брать на себя нагрузку в рамках НАТО.

"Существует и то, что мы называем стратегической автономией. Это значит, что мы можем считать что-то  приоритетом "номер один", а для НАТО он не является первоочередным. При этом члены ЕС и члены НАТО - это преимущественно те же страны.  И было бы безумием для них вступать в любые противоречия с организациями, в которые они входят. Поэтому взаимодействие является ДНК наших отношений. Я не вижу никакого риска дублирования. Напротив, я вижу риск фрагментации и недостатка эффективности. Это именно то, над чем мы работаем", - добавила Могерини.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Также он считает, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания европейской армии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, НАТО, Евросоюз, армия, Могерини
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь