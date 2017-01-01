Появились новые подробности убийства журналиста Хашогги

Турецкие СМИ опубликовали аудиозаписи, зафиксировавшие момент убийства журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые зафиксировали момент убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции. Цитаты из них приводит во вторник, 20 ноября, местное издание H"urriyet Daily News.

В частности, с записей следует, что журналиста схватили в отделении A, где располагается визовый отдел.

"Отпустите мою руку! Что вы себе позволяете?" - кричал Хашогги.

Известно, что турецкие правоохранители идентифицировали на записи голос полковника разведки Махер Абдулазиза Мутреба, который регулярно сопровождал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

"Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!" - якобы кричал он.

Этот же голос слышен на записях бесед из блока С, где располагается офис консула. Оттуда было совершено 19 телефонных звонков, в процессе которых Абдулазиз Мутреб общался с советником наследного принца Саудом аль-Кахтани. Первый такой звонок состоялся через 13 минут с момента, когда Хашогги ступил на порог консульства.

В течение семи минут аудиозаписи слышна перестрелка между Хашогги и четырьмя членами отряда, которые прибыли в Турцию из королевства для встречи с журналистом. Они доставили публициста в отделение Б, в котором расположены административные департаменты.

Также на записи слышно, как Хашогги ссорится с захватчиками, потом - звуки физической борьбы, избиения и пыток. Физическое насилие над журналистом продолжалось 11 минут, после чего в кабинете воцарилась тишина. Расследователи считают, что в этот момент соучастники убийства включили радиочастотные помехи. Затем они разбили камеры наблюдения и почистили жесткие диски.

Как сообщается, через 20 минут после смерти колумниста, одного из членов прибывшей команды, вероятно, 57-летнего сотрудника саудовских спецслужб Мустафу аль-Мадани, нарядили в одежду Хашогги, чтобы тот изобразил выходящего живым из консульства журналиста.

"Жутко надевать одежду человека, которого мы убили 20 минут назад", - произносит он.

Мужчина жаловался, что обувь погибшего оказалась ему слишком малой, и ему позволили оставить свои кроссовки. Издание указывает, что кроссовки на двойнике и выдали убийц.

Газета отмечает, что у турецких правоохранителей нет записей с корпуса C, в котором, вероятно, тело колумниста The Washington Post расчленили. Однако существенными доказательствами они считают тот факт, что в трех помещениях в этой секции сразу после убийства покрасили стены. Кроме того, были обнаружены остатки химических веществ на полу и отпечатки пальцев подозреваемых на электрических розетках. В частности, отпечатки оставил судмедэксперт, прибывший с саудовской командой в Стамбул.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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