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Компании из РФ попали под антииранские санкции США

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Россияйские компании попали в санкционный список в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию.
Иран продолжает экспортировать нефть, выключая GPS на танкерах, считают в США
Иран продолжает экспортировать нефть, выключая GPS на танкерах, считают в США

Министерство финансов США включило в санкционный список российские ФГУП Промсырьеимпорт и ООО Global Vision Group. Об этом в сообщении на сайте Минфина, опубликованном в четверг, 20 ноября.

Кроме того, в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц. Среди них замдиректора Промсырьеимпорта Андрей Догаев.

Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций.

В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, расположенную в России.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что благодаря "ирано-российской сети" сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот - сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции, а также на группировок ХАМАС и "Хезболлах".

По его данным, нефть скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок.

Как известно, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронули банковский и нефтяной сектор страны. При этом США сделали исключение для восьми стран, разрешив импорт иранской нефти.

Напомним, 8 ноября США расширили санкции против России. Также Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России.

В свою очередь, в Кремле предложили называть ограничительные меры Запада против России не санкциями, а рестрикциями.

 

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Теги: Россия, нефть, США, Иран, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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