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В аэропорту Москвы самолет сбил насмерть человека

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В аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, выруливая на взлет, раздавил человека.
В аэропорту Шереметьево самолет раздавил человека
В аэропорту Шереметьево самолет раздавил человека
ru.wikipedia.org

В столице России в аэропорту Шереметьево самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, выруливая на взлет, сбил насмерть человека. Об этом во вторник, 20 ноября, заявила руководитель пресс-службы аэропорта Анна Захаренкова, сообщает ТАСС.

"В аэропорту Шереметьево в 20:10 было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом", - сказала спикер Шереметьево.

По ее словам, по факту осмотра территории было обнаружено тело человека, одежда и другие личные вещи.

Личность погибшего установлена, информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий, уточнила Захаренкова.

Ранее в аэропорту Внуково в Москве опоздавший на рейс пассажир выбежал на перрон и попытался остановить самолет, готовящийся ко взлету.

Также сообщалось, что авиакомпания едва не сняла пассажира из-за того, что он был одет в шорты.

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Теги: Россия, Москва, смерть, самолет, аэропорт, тело, погиб, самолеты, Шереметьево
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Источник: korrespondent.net

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