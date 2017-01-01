Президент США Дональд Трамп во вторник, 20 ноября, провел традиционную церемонию помилования индеек перед Днем благодарения.



Президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения. Об этом сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба Белого дома.



Церемония прошла в Розовом саду Белого дома. В мероприятие участвовала первая леди США Меланья Трамп.











Cмотрите фотогалерею: Трамп помиловал двух индеек Помилованных индеек зовут Горох и Морковь. Обе птицы родом с фермы недалеко от города Хьюрон в Южной Дакоте.

День благодарения (Thanksgiving Day) в США – государственный праздник, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.



Это один из наиболее популярных праздников в Штатах. Раньше по традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за урожай, ну а сейчас праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество, главный атрибутом которого является индейка.

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