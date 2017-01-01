Выборы главы Интерпола: США определились с выбором

В Соединенных Штатах поддержали кандидата от Южной Кореи Ким Чен Яна на выборах главы Интерпола.



В США поддерживают кандидата от Южной Кореи Ким Чен Яна на пост главы Интерпола. Об этом заявил во вторник, 20 ноября, госсекретарь США Майк Помпео.



"Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", – сказал он.



Выборы директора Интерпола пройдут в среду, 21 ноября, на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае. Главным кандидатом на пост главы Интерпола является представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.



Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.





Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян. Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации, в случае избрания президентом Интерпола представителя России. В свою очередь в РФ заявили о давлении на выборах главы Интерпола.

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