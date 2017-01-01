Ураган сдвинул дом в США на 360 метров

Мощный ураган Майкл в американском штате Флорида передвинул жилой дом почти на 366 метров.



Штормовой ветер, который достиг скорости в 250 км/ч во время урагана Майкл в американском штате Флорида, передвинул жилой дом почти на 366 метров, сообщаюют американские СМИ.



Инцидент произошел в городе Мексико-Бич, который больше всего пострадал от ударов стихии. При этом сам дом практически не пострадал, но у него частично совало крышу.



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