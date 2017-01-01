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Трамп передал Мюллеру ответы на вопросы по "российскому делу"

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Американский президент ответил на вопросы: "Координировалась ли его предвыборная кампания РФ?" и "Препятствовал ли он правосудию?".
Трамп ответил на вопросы спецпрокурора
Трамп ответил на вопросы спецпрокурора

Адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает агентство Associated Press.
 
Адвокат Джей Секулов заявил, что ответы были предоставлены во вторник, 20 ноября. Эта часть допроса касалась общих тем. В частности, Трамп ответил на вопросы: "Координировалась ли его предвыборная кампания Россией?" и "Препятствовал ли он правосудию?"
 
Напомним, Трамп на прошлой неделе заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.
 
Спецпрокурор Мюллер занимается расследованием якобы имевших место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ.

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Теги: США, Трамп, допрос
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Источник: korrespondent.net

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