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В Интерполе ответили на призыв не выбирать россиянина главой

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Решение о назначении нового президента организации будет приниматься коллегиально, заявили в Интерполе.
Интерпол сменит президента
Интерпол сменит президента
Grantist


Члены Генассамблеи Интерпола не вправе накладывать вето на демократический выбор организации. Решение о назначении нового президента структуры будет приниматься коллегиально. Об этом Известиям официально заявили в международной организации.

Кроме того, там подтвердили, что вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук рассматривается в качестве претендента на пост руководителя исполнительного комитета. Его соперником станет Ким Чен Ян – представитель Южной Кореи, старший вице-президент Интерпола.

Выборы директора Интерпола пройдут в среду, 21 ноября, на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации, в случае избрания президентом Интерпола представителя России. В свою очередь в РФ заявили о давлении на выборах главы Интерпола.

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Теги: Выборы, Интерпол, голосование, вето
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Источник: korrespondent.net

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