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США и Южная Корея обсудили ядерное разоружение КНДР

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Встреча состоялась 20 ноября в Вашингтоне и стала первой в рамках сформированной двухсторонней рабочей группы США и Южной Кореи.
Южная Корея и США обсудили вопросы денуклеаризации КНДР
Южная Корея и США обсудили вопросы денуклеаризации КНДР


Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биген и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун подтвердили необходимость координации действий сторон по вопросам денуклеаризации КНДР, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Встреча, прошедшая 20 ноября в Вашингтоне, стала первой в рамках сформированной двухсторонней рабочей группы.

"Рабочая группа еще больше укрепила тесную координацию усилий США и Республики Корея по достижению нашей общей цели - окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", – говорится в сообщеении.

На встрече были также затронуты вопросы выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее и межкорейского сотрудничества, отметил госдеп.

В сообщении говорится также, что С.Биген и Ли До Хун еще раз подтвердили, что союз США и Южной Кореи - "основа мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе".

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, Южная Корея, ядерное оружие
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Источник: korrespondent.net

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