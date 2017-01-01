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В желудке у мертвого кашалота нашли шесть килограммов пластика

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Гибель животного у берегов Индонезии спровоцировало отравление вредными соединениями, содержащимися в пластике.
В Индонезии нашли погибшего от пластика кашалота
В Индонезии нашли погибшего от пластика кашалота
twitter.com/WWF_ID


У побережья Национального парка Вакатоби на острове Капота в Индонезии местные жители обнаружили мертвого кашалота. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) Twitter. 

Останки решили исследовать экологи. Оказалось, что гибель животного спровоцировало отравление вредными соединениями, содержащимися в пластике. Кашалот по какой-то причине проглатывал пластиковый мусор, на который наталкивался в океане. Перед смертью он успел набить свой желудок шестью килограммов пластика.

Экологи составили подробный перечень предметов, которые были внутри кита: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).

На пластик приходится 80% всего мусора в Мировом океане. По прогнозам ученых, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.
 

Напомним, ранее ученые заявили о находке, которая хорошо демонстрирует серьезность проблемы – пластиковый пакет нашли на дне Марианской впадины. Сообщалось, что примерно 10 процентов всей произведенной пластмассы оказывается в океане.

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Теги: океан, мусор, кашалот, пластиковые пакеты
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Источник: korrespondent.net

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