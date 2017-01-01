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Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий

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Самыми опасными странами признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. В них высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.
Определены страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии
Определены страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии

Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.
 
Самыми опасными странами признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. Во всех трех государствах очень высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.
 
Также в исследовании говорится о высоком риске смерти от удара стихии в странах Центральной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
 
Самыми безопасными странами признаны Саудовская Аравия, Монголия и Канада.
 
Напомним, 28 ноября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков.

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. По последним данным, число жертв стихии превысило 2080 человек.

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Теги: рейтинг, смертность, страны, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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