Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий

Самыми опасными странами признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. В них высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.

Определены страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии



Издание

Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.

Самыми опасными странами признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. Во всех трех государствах очень высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.



Также в исследовании говорится о высоком риске смерти от удара стихии в странах Центральной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.



Самыми безопасными странами признаны Саудовская Аравия, Монголия и Канада.



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