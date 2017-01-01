Во Франции приняли законы против фейковых новостей

Президент Макрон намерен применить новые законы для защиты демократии. Но его критики опасаются цензуры.

Национальное собрание Франции приняло два законопроекта против распространения фейковых новостей. Вечером во вторник, 20 ноября, депутаты значительным большинством голосов утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эммануэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых новостей во время предвыборных кампаний.

Согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.

По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей. Ранее французский президент обвинял российские медиа, в частности телеканал Russia Today (RT) и агентство Sputnik, в целенаправленном распространении спекулятивной информации о нем в период предвыборной кампании. Это делалось с целью оказать влияние на французские выборы, подобно тому, как это происходило в США, считает Макрон.

Между тем, законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.

Ранее сообщалось, что Twitter удалил миллион фейковых аккаунтов. Из-за этого его месячная аудитория сократилась до 335 млн активных пользователей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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