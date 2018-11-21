Amazon продает товары с символикой боевиков "ЛДНР"

Посольство Украины в США требует изьять из продажи товар с символикой сепаратистов.

На сайте всемирно известного интернет-магазина можно найти товары с символикой “властей“ фейковых так называемых Донецкой и Луганской “народных республик“. Посольство Украины в США обратилось к основателю магазина Джеффу Безосу “с настойчивым призывом“ удалить из продажии соответствующую продукцию.

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Facebook.

Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что изъятие указанных товаров с сайта Amazon.com будет способствовать восстановлению высокой репутации этого интернет-магазина.

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“Мы убеждены, что продажа товаров с символикой “ДНР“ - террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, не несет никаких “месседжей“ к миру и уважения к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины“, - говорится в сообщении украинских дипломатов.

Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc “относительно принятия аналогичных мер“ в отношении продукции с символикой так называемых “ЛНР“ и “ДНР“.

Как сообщалось 17 ноября, также евродепуты требуют от Amazon не продавать вещи с символикой СССР.