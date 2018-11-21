Избран новый глава Интерпола

На пост главы Интерпола избран представитель Южной Кореи.

На пост главы Интерпола 21 ноября избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Ян.

Об этом сообщила пресс-служба международной уголовной полиции в Twitter.

“Ким Чен Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола сроком на 2 года“, - говорится в сообщении.

Ранее полагали, что международную уголовную полицию возглавит россиянин twitter.com/interpol_hq

Читай также: У постпреда Украины при ОБСЕ брат кандидат на пост главы Интерпола

Ранее полагали, что международную уголовную полицию возглавит россиянин, генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Как сообщалось 19 ноября, Украина грозилась выйти из Интерпола, если организацию возглавит Россия.