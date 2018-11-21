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Избран новый глава Интерпола

Комментариев: 4
На пост главы Интерпола избран представитель Южной Кореи.
Пост занял представитель Южной Кореи Ким Чен Ян
Пост занял представитель Южной Кореи Ким Чен Ян
Kang Kyung-kook/Newsis via AP

На пост главы Интерпола 21 ноября избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Ян.

Об этом сообщила пресс-служба международной уголовной полиции в Twitter.

“Ким Чен Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола сроком на 2 года“, - говорится в сообщении.

Ранее полагали, что международную уголовную полицию возглавит россиянин
Ранее полагали, что международную уголовную полицию возглавит россиянин
twitter.com/interpol_hq

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Ранее полагали, что международную уголовную полицию возглавит россиянин, генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Как сообщалось 19 ноября, Украина грозилась выйти из Интерпола, если организацию возглавит Россия.

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Теги: Интерпол
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Комментариев (6)
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detriks    21.11.2018, 11:23
Оценка:  0
detriks
Слава Богу, не московита.
МішкаНаПівдні*    21.11.2018, 10:47
Оценка:  -7
МішкаНаПівдні*
А что за радость такая безмерная? Я, что-то пропустил? Главой Интерпола избрали представителя Украины?
МЕЛЬХИОР    21.11.2018, 11:20
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Почти, представителя Украины))) Южная Корея - хоть и не носит шаровары, но ватный мир ненавидит так же как и мы. А пропустил ты раздачу блинов с лопаты.
Ехидный    21.11.2018, 10:39
Оценка:  +3
Ехидный
Знову ніж у спину! Чи не зовсім ніж і не зовсім у спину?
VinsBad    21.11.2018, 10:02
Оценка:  +6
VinsBad
Смокчіть, ує@ани!)) І тут вас прокинули)))
VinsBad    21.11.2018, 10:02
Оценка:  +3
VinsBad
Смокчіть, ує@ани!)) І тут вас прокинули)))
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