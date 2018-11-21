Умерла пенсионерка, которой врачи ампутировали "не ту ногу"

В последние дни 89-летняя Мария Дронова находилась в плохом состоянии. Женщина пила и ела с трудом.

Российской пенсионерке за три дня отрезали обе ноги Корреспондент.net

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В российском городе Воронеж умерла 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, которой врачи ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра, а затем отрезали и вторую. Женщина умерла сегодня в палате больницы №3.

Об этом сообщает Интерфакс.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По словам источника, в последние дни Мария Дронова находилась “в плохом состоянии, пила и ела с трудом“. Сначала медики отрезали здоровую ногу, а пораженную гангреной конечность оставили riavrn.ru

Напомним, 4 ноября Марии Дроновой провели ампутацию первой ноги. После завершения операции сын пенсионерки обнаружил, что его матери “ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра“, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. Через три дня женщине отрезали вторую ногу.

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Следователи провели по заявлению сына проверку и возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ).

В свою очередь в департаменте здравоохранения Воронежской области заявили, что, по заключению врачей, “обе ноги имели необратимые поражения“. “Тактика лечения, избранная хирургами городской больницы №3, соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь“, – заявили в департаменте.