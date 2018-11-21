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Умерла пенсионерка, которой врачи ампутировали "не ту ногу"

Комментариев: 4
В последние дни 89-летняя Мария Дронова находилась в плохом состоянии. Женщина пила и ела с трудом.
Российской пенсионерке за три дня отрезали обе ноги
Российской пенсионерке за три дня отрезали обе ноги
Корреспондент.net

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В российском городе Воронеж умерла 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, которой врачи ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра, а затем отрезали и вторую. Женщина умерла сегодня в палате больницы №3.

Об этом сообщает Интерфакс.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По словам источника, в последние дни Мария Дронова находилась “в плохом состоянии, пила и ела с трудом“.
Сначала медики отрезали здоровую ногу, а пораженную гангреной конечность оставили
Сначала медики отрезали здоровую ногу, а пораженную гангреной конечность оставили
riavrn.ru

Напомним, 4 ноября Марии Дроновой провели ампутацию первой ноги. После завершения операции сын пенсионерки обнаружил, что его матери “ошибочно ампутировали не правую, а левую ногу до середины бедра“, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. Через три дня женщине отрезали вторую ногу.

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Следователи провели по заявлению сына проверку и возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ).

В свою очередь в департаменте здравоохранения Воронежской области заявили, что, по заключению врачей, “обе ноги имели необратимые поражения“. “Тактика лечения, избранная хирургами городской больницы №3, соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь“, – заявили в департаменте.

 

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Теги: Россия, смерть, ноги, врачи, врач, пенсионерка, ампутация, Воронеж
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Комментариев (4)
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neuromus    21.11.2018, 10:47
Оценка:  0
neuromus
Самые страшные ошибки делают те кто создаёт и продаёт оружие,, особенно ОМП. Ну не может наличие топора быть залогом мира! Чем тяжелее топор тем выше ответственность. Как бы муж не клялся жене в верности всё равно найдётся 18 летняя дура с 4-м размером.
M256    21.11.2018, 10:17
Оценка:  +2
M256
В каждой профессии бывает, что вчера пьянка, нужно идти на работу с опохмела, можно быть не в форме, ошибки вылезают. Но жестче чем ошибки врачей наверное только ошибки авиадиспетчеров. Правда последние признают свои ошибки и не скажут "да нормально летели в лоб лоб два боинга, все ок"
Gagarinn    21.11.2018, 10:33
Оценка:  -1
Gagarinn
Эт только на рашке, в нормальных странах такого нет.
atos    21.11.2018, 11:05
Оценка:  -1
atos
Что ты клоун знаешь про нормальные страны? Иди лекарства принимай.))
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