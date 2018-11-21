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В пригороде Рима полиция захватила восемь вилл мафии

Комментариев: 3
Власти решили разрушить незаконные объекты недвижимости.
Римская полиция захватила восемь вилл
Римская полиция захватила восемь вилл
gazzettadiparma.it (фото иллюстративное)

В Италии полиция конфисковала восемь роскошных вилл, незаконно построенных в Риме членами самого известного мафиозного клана.

Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Reuters.

Во время полицейского рейда были задействованы около 600 правоохранителей.

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Мэр Рима Вирджиния Раджи, которая наблюдала за операцией задержания преступников, заявила, что их объекты недвижимости будут разрушены до конца года.

Как сообщалось 5 августа, в Испании задержали одного из главарей русской мафии.

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Теги: Недвижимость, Италия, мафия, Рим
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Комментариев (3)
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GALE    21.11.2018, 11:10
Оценка:  0
GALE
Постучитесь в любую трёхэтажную хибарку и спросите откуда бабло. Внятного ответа не будет.
Вся Конча Заспа за высоким забором. А при СССРе был свободный доступ к Днепру, много маленьких озёр и пионерлагерей.
Hutinpuy    21.11.2018, 10:27
Оценка:  +3
Hutinpuy
Чи дождемося Піночета
З новим і праведним мачете...
Ехидный    21.11.2018, 10:25
Оценка:  +3
Ехидный
У нас можно конфисковывать тысячами, в эрефии - десятками тысяч
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