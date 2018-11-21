В пригороде Рима полиция захватила восемь вилл мафии
Власти решили разрушить незаконные объекты недвижимости.
В Италии полиция конфисковала восемь роскошных вилл, незаконно построенных в Риме членами самого известного мафиозного клана.
Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Reuters.
Во время полицейского рейда были задействованы около 600 правоохранителей.
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Мэр Рима Вирджиния Раджи, которая наблюдала за операцией задержания преступников, заявила, что их объекты недвижимости будут разрушены до конца года.
Как сообщалось 5 августа, в Испании задержали одного из главарей русской мафии.
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