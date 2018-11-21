В пригороде Рима полиция захватила восемь вилл мафии

Власти решили разрушить незаконные объекты недвижимости.

В Италии полиция конфисковала восемь роскошных вилл, незаконно построенных в Риме членами самого известного мафиозного клана.

Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Reuters.

Во время полицейского рейда были задействованы около 600 правоохранителей.

Читай также: В Тайланде главу Якудзы поймали из-за фото в соцсети

Мэр Рима Вирджиния Раджи, которая наблюдала за операцией задержания преступников, заявила, что их объекты недвижимости будут разрушены до конца года.

Как сообщалось 5 августа, в Испании задержали одного из главарей русской мафии.