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Прихожан исключили из общины за отказ признать легитимность Варфоломея

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Верующие в Стокгольме могут восстановить свое членство в приходе письменным заявлением настоятелю о послушании и лояльности священноначалию.
Исключенные не могут быть членами прихода, принимать участие в приходских собраниях
Исключенные не могут быть членами прихода, принимать участие в приходских собраниях
Вгороде

Настоятель русского Преображенского храма в Стокгольме, находящегося в юрисдикции Константинопольской церкви, исключил из числа прихожан 16 человек, которые перестали признавать своим архипастырем патриарха Варфоломея из-за его действий в Украине. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на указ указе настоятеля - протоиерея Ангела Величкова.

"Вышеуказанные лица своими публичными заявлениями после 15-ого октября 2018 г. вступили в разрез с уставом, так как они перестали признавать легитимность и духовную власть Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея и Высокопреосвященнейшего архиепископа Хариупольского Иоанна. Таким образом, их членство теряет свой смысл и легитимность", - сказано в документе.

Согласно указу, теперь 16 человек не могут быть членами прихода, принимать участие в приходских собраниях и лишаются всех прочих привилегий членов, в частности права иметь свою постоянную поминальную книжку в aлтаре, бесплатно участвовать в работе детской школы, пользоваться приходским помещением и т.д.

В то же время настоятель Преображенского храма отмечает, что исключенные из общины верующие могут восстановить свое членство в приходе письменным заявлением настоятелю о послушании и лояльности священноначалию, в управлении которого находится приход, после исповеди и причастия.

Ранее митрополит Бориспольский и Броварской Антоний пригрозил, что духовенство УПЦ МП, которое примет участие в объединительном соборе в декабре, будет наказано.

 

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Теги: церковь, Швеция, УПЦ МП, УПЦ КП, православная церковь, Собор, Стокгольм, верующие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VikaGraum    21.11.2018, 12:54
Оценка:  0
VikaGraum
Божии посредники передрались за клиентов.
И смех, и грех)
alex-zol    21.11.2018, 11:36
Оценка:  -2
alex-zol
секта есть секта) молиться ходить по заявлению))))))))))))))))
Sinobi-life    21.11.2018, 11:59
Оценка:  -1
Sinobi-life
Да рпц - секта!!!
bugrov3    21.11.2018, 12:45
Оценка:  -1
bugrov3
какая нах Швеция, выслать на арду. пусть целуют шопу истоте-гундяю. НА АРДУ!
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