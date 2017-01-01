Швейцарцы попробуют спасти рога коров на референдуме
На этой неделе швейцарцы проведут референдум, на котором решат, стоит ли обрезать коровам рога. Как сообщается в сюжете ТСН, вопрос чисто экономический: безрогих животных фермеры могут держать в более тесных хлевах, что уменьшает расходы на их содержание.
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В то же время рогатые коровы лучше регулируют температуру своего тела. Кроме того, рога помогают им общаться между собой. Но из-за выгоды содержания животных без рогов рогатых коров в Швейцарии насчитывают всего 10%.
Активисты по защите прав животных, в свою очередь, предлагают выделять на каждую рогатую корову по $200 ежегодно, только бы ее оставили в целости.
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