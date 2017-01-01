Швейцарцы попробуют спасти рога коров на референдуме

Граждане решат, стоит ли доплачивать фермерам деньги на содержание рогатых коров.

Коровы в Швейцарии могут быть спасены от обрезания рогов http://depositphotos.com

На этой неделе швейцарцы проведут референдум, на котором решат, стоит ли обрезать коровам рога. Как сообщается в сюжете ТСН, вопрос чисто экономический: безрогих животных фермеры могут держать в более тесных хлевах, что уменьшает расходы на их содержание.

Читай также: Журналисты спасли погибающих в Антарктиде пингвинов

В то же время рогатые коровы лучше регулируют температуру своего тела. Кроме того, рога помогают им общаться между собой. Но из-за выгоды содержания животных без рогов рогатых коров в Швейцарии насчитывают всего 10%.

Активисты по защите прав животных, в свою очередь, предлагают выделять на каждую рогатую корову по $200 ежегодно, только бы ее оставили в целости.

Ранее для слонов в Индии, которых жестоко эксплуатируют местные жители, открыли госпиталь.