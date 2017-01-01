В России признают выборы главы Интерпола: "Жаль, что это не наш кандидат"

В Кремле жалуются на беспрецедентное давление при подготовке к выборам, но признаков нарушений не видят.

В Кремле считают давление на выборах главы Интерпола беспрецедентным, но результаты выборов признает.

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При этом Москва сожалеет, что россиянину Александру Прокопчуку не удалось возглавить ведомство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“На выборах победил кандидат из Южной Кореи, мы сожалеем, что это не наш кандидат. Но, тем не менее, нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов“, - отметил он.

“Можно, конечно, говорить о том, что выборы проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы. Выборы были сложными“, - добавил Песков. По его словам, свидетельств нелигитимности выборов при этом нет.

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“Есть выборы, они состоялись. Мне пока не известно о каких-то фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности , - говорит пресс-секретарь Владимира Путина. - Если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно“.

Напомним, одним их основных кандидатов на должность называли россиянина Александра Прокопчука, который занимал должность вице-президента Интерпола. Его кандидатурой были возмущены депутат Европарламента Ребекка Хармс – она призвала ЕС выйти из Интерпола, если его возглавил человек из России.

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Грозились покинуть организацию также Украина и Литва – по данным украинских дипломатов, Прокопчук по-прежнему работает на спецслужбы РФ, а его работа в Интерполе способствовала фабрикованию дел против политических оппонентов России.

Ранее сообщалось, что на выборах главы Интерпола в третьем туре победил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Он набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.