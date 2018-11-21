Додон в Госдуме РФ божился защитить русский язык в Молдове

Лидер страны заявил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население республики.

Президент Молдовы Игорь Додон выступал на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник, 21 ноября, и пообещал защищать статус русского языка в республике.

Об этом сообщают Известия.

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“Русскому языку в Молдове законодательно дан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать“, - заявил Додон.

Он также отметил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население страны, а более миллиона молдавских граждан называют его основным языком повседневного общения.

Накануне Либеральная партия Молдовы призвала отказаться от применения русского в парламенте и лишить его статуса языка межнационального общения. Против этого выступил Додон и представители левых партий.

Как сообщалось, в октябре президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности.