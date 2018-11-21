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Додон в Госдуме РФ божился защитить русский язык в Молдове

Комментариев: 5
Лидер страны заявил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население республики.
Игорь Додон пообещал защищать русский язык
Игорь Додон пообещал защищать русский язык
duma.gov.ru

Президент Молдовы Игорь Додон выступал на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник, 21 ноября, и пообещал защищать статус русского языка в республике.

Об этом сообщают Известия.

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“Русскому языку в Молдове законодательно дан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать“, - заявил Додон.

Он также отметил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население страны, а более миллиона молдавских граждан называют его основным языком повседневного общения.

Накануне Либеральная партия Молдовы призвала отказаться от применения русского в парламенте и лишить его статуса языка межнационального общения. Против этого выступил Додон и представители левых партий.

Как сообщалось, в октябре президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности.

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Теги: Россия, Госдума РФ, Русский язык, Молдова, Игорь Додон
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Комментариев (5)
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krolikoffnеt    21.11.2018, 17:10
Оценка:  +2
krolikoffnеt
Пора ему недвижимость на москве искать. Скоро пригодится.
SANDMAN    21.11.2018, 17:07
Оценка:  +3
SANDMAN
Второй януковощ
pisniar    21.11.2018, 15:25
Оценка:  +5
pisniar
Додн герой в російській думі. Хай іде в моллдовському парламенті виступить, путінський підсрачник!
NoaSvardz    21.11.2018, 14:44
Оценка:  +6
NoaSvardz
Я говорю на русском, но я прошу не защищать русский язык, потому что во-первых это обман, а во-вторых, уж поверьте мне, для людей будет лучше, если они на нем не будут говорить, потому что их наконец-то перестанут "защищать" и слава богу, как говорят сатанисты
NoaSvardz    21.11.2018, 14:47
Оценка:  +5
NoaSvardz
Вы что, хотите быть такими же изгоями как кремлевское жлобье? Не смешите. Никакого русского языка.
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