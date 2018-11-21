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Президент Молдовы в Госдуме РФ пообещал защищать русский язык

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Лидер страны заявил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население республики.
Игорь Додон пообещал защищать русский язык
Игорь Додон пообещал защищать русский язык
deschide.md

Президент Молдовы Игорь Додон, который выступал на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник, 21 ноября, пообещал защищать статус русского языка в республике, сообщают Известия.

"Русскому языку в Молдове законодательно дан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать", - заявил Додон.

Он также отметил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население страны, а более миллиона молдавских граждан называют его основным языком повседневного общения.

Накануне Либеральная партия Молдовы призвала отказаться от применения русского в парламенте и лишить его статуса языка межнационального общения. Против этого выступил Додон и представители левых партий.

Как сообщалось, в октябре президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности.

 

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Теги: Россия, Госдума РФ, Русский язык, Молдова, Игорь Додон
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Источник: korrespondent.net

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