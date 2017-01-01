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Польша отменяет судебную реформу по требованию ЕС

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Власти Польши решили отменить реформу Верховного суда, из-за которой ЕС подал на страну в суд.
Варшава решила выполнить требования ЕС по судебной реформе
Варшава решила выполнить требования ЕС по судебной реформе
depositphotos.com

Правящая партия Польши Право и справедливость решила отменить скандальную реформу Верховного суда, сообщает Радио Свобода в среду, 21 ноября.

 

Такое решение принято в связи с постановлением суда Евросоюза, который потребовал вернуть высшему судебному органу Польши прежний статус. В сентябре Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с жалобой на действия Польши, обвинив власти страны в покушении на независимость правосудия.

По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был подчинен министерству юстиции. А глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не советуясь с представителями правосудия.

В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права. Польские власти утверждали, что изменения необходимы для борьбы с коррупцией и реформирования суда, который, по мнению правительства, все еще сохраняет признаки эпохи правления коммунистов.

Теперь правящая партия внесла новую законодательную инициативу, которая отменит изменения, введенные ранее в отношении Верховного суда. 

Отметим, ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из Евросоюза в связи с судебной реформой.

 

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Теги: Польша, ЕС, судебная реформа
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Источник: korrespondent.net

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