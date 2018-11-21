Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп назвал шикарным снижение цен на нефть

Комментариев: 1
Американский президент выразил благодарность за падение цен на нефть Саудовской Аравии.
Трамп доволен падением цен на нефть
Трамп доволен падением цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 ноября, поблагодарил власти Саудовской Аравии за снижение цен на неффть, назвав его "шикарным".

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены - ИФ) еще!" - написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что саудиты нарастили добычу "черного золота" до исторического максимума – почти 11 млн баррелей в сутки.

Отметим, сегодня цены на нефть пытаются отыграть резкое падение накануне. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нефть, Саудовская Аравия, Трамп, Дональд Трамп, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
detriks    21.11.2018, 18:34
Оценка:  +2
detriks
московиты рвут себе анусы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь