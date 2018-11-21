В Германии тинейджер лишился прав через 49 минут после их получения

Юноша почти в два раза превысил допустимую скорость, за что был оштрафован потерял только что полученные права.

Юноша ехал со скоростью 95 км/ч в районе, где разрешенная скорость была 50 км/ч edition.cnn.com

Немецкий подросток нарушил правила дорожного движения и лишился водительских прав спустя всего 49 минут после их получения. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает CNN.

Отмечается, что 18-летний юноша вместе с четырьмя друзьями праздновал получение прав и почти в два раза превысил допустимую скорость. Так, молодой человек ехал со скоростью 95 км/час в районе, где максимальная разрешенная скорость была 50 км/ч.

Кроме лишения прав подростка также был оштрафовали на 200 евро.

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины за менее, чем месяц использования TruCam зафиксировали более 8000 превышений скорости.

Ранее в Киеве возобновилось ограничение скорости в 50 км/ч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet