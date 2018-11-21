Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Турции 74 военным дали пожизненные сроки по делу о мятеже

Комментариев: 1
Суд Анкары приговорил 74 военнослужащих к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке госпереворота.
Попытка военного переворота в Турции в 2016 году
Попытка военного переворота в Турции в 2016 году
aa.com.tr

В Турции суд Анкары приговорил 74 военнослужащих к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Anadolu.

Указано, что осужденные обвиняются в попытке насильственного изменения конституционного строя, умышленных убийствах и их попытках.

Напомним, группа мятежников попыталась осуществить военный переворот в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более две тысячи человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военные. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, который находится в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Турция, мятеж, приговор, пожизненное заключение, Госпереворот, Анкара
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Катилин    21.11.2018, 18:57
Оценка:  0
Катилин
Жаль Янукович не равен Эрдогану и близко. Так бы был бы первый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе получивший пожизненное=)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь