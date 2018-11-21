В Турции 74 военным дали пожизненные сроки по делу о мятеже

Суд Анкары приговорил 74 военнослужащих к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке госпереворота.

Попытка военного переворота в Турции в 2016 году aa.com.tr

В Турции суд Анкары приговорил 74 военнослужащих к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Anadolu.

Указано, что осужденные обвиняются в попытке насильственного изменения конституционного строя, умышленных убийствах и их попытках.

Напомним, группа мятежников попыталась осуществить военный переворот в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более две тысячи человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военные. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, который находится в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet