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В РФ отреагировали на британских военных в Украине

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Решение Лондона об усилении военного присутствия в Украине помешает урегулировать конфликт в сстране.
В РФ осудили намерение Лондона отправить военных в Украину
В РФ осудили намерение Лондона отправить военных в Украину

Планы Великобритании усилить военное присутствие в Украине противоречит попыткам урегулировать украинский конфликт на основе минских договоренностей. Об этом в среду, 21 ноября, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне, сообщает РИА Новости.

"Вместо того, чтобы оказывать посильное давление на Киев, который продолжает игнорировать пакет мер по имплементации минских соглашений, делая ставку на силовое решение конфликта и отказываясь вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", правительство Великобритании всячески потворствует этой линии и, как очевидно из высказываний Уильямсона (глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон - ред.), даже поощряет украинские власти продолжать военные действия против своего народа", - заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что по официальной информации, находящиеся на Украине британские военные обучают украинских военнослужащих, участвующих в военной операции на востоке страны.

 

"Понятно, что наращивание британского военного присутствия, пусть и символическое, может только усугубить ситуацию и никак не способствует мирному урегулированию. В более широком плане такие шаги Лондона вписываются в общую линию НАТО на усиление присутствия своих военнослужащих на Украине вкупе с повышенной активностью стран альянса в Черном море, а это не может не вызывать неприятия", - отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Лондон намерена разместить в Украине дополнительные войска и корабль Королевского флота. 

 

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Теги: Россия, Украина, Британия, военные, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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