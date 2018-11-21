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В Венеции за езду на самокате оштрафовали пятилетнего мальчика

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Отца мальчика полицейские заставили заплатить 66 евро и 88 центов, что вызвало возмущение в социальных сетях.
Инцидент произошел на площади Святого Марка в Венеции
Инцидент произошел на площади Святого Марка в Венеции
ANSA

Пятилетнего мальчика оштрафовали за слишком быструю езду на самокате на площади Святого Марка в Венеции после того, как это средство передвижения признали незаконным "ускорителем скорости".

Как сообщает агентство ANSA, два полицейских на дороге заставили отца мальчика заплатить 66 евро и 88 центов, что вызвало возмущение в социальных сетях.

Комментаторы раскритиковали полицейских за их суровость, публикуя такие комментарии, как "позор" и "безумие".

Самокаты и ролики, как и велосипеды, запрещены в Венеции. Отец мальчика сказал, что он будет подавать апелляцию.

Недавно в Риме вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться в командиров центурий.

 

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Теги: Италия, дети, штраф, Венеция, штрафы, самокат
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Источник: korrespondent.net

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