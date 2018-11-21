На мосту в Нью-Йорке загорелись авто, есть жертвы

Один человек умер, еще шесть пострадали в результате аварии и пожара в среду утром на Бруклинском мосту.

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло ДТП, в результате которого загорелись четыре машины. Как сообщает CBS New York, один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Бруклинские переулки остаются закрытыми, но полиция говорит, что полосы, ведущие на Манхэттен, открыты для движения.

В Днепре столкнулись десять автомобилей

Ранее в Одесской области случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести автомобилей.

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