Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Стамбуле в 2013 году

Глава Турции обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в финансировании протестных акций в Стамбуле в 2013 году.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил американского миллиардера и главу хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в финансировании протестных акций в Стамбуле в 2013 году. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает Bloomberg.

В частности, турецкий лидер назвал Сороса "знаменитым венгерским евреем".

"Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства", - заявил Эрдоган.

Напомним, протесты, о которых упомянул глава Турции, вспыхнули в Стамбуле летом 2013 года. Тогда на площадь Таксим вышли демонстранты, выступавшие против вырубки деревьев в городском парке Гёзы и сооружения на его месте торгового комплекса. К протестующим тогда присоединились радикалы, занимавшиеся провокациями.

Участники акции устанавливали на площади палатки. Вскоре их начала разгонять полиция. Силовики применяли для этого водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений были раненые и погибшие.

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